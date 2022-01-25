Из СИЗО под домашний арест: водителю, который сбил двух подростков на проспекте Науки, изменили меру пресечения

На видео — момент жуткого ДТП, которое произошло 11 ноября на проспекте Науки. Водитель Toyota, нарушив правила дорожного движения, поехал на красный свет и сбил двух 13-летних подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От удара девочка отлетела в сторону, а мальчик очутился прямо под колесами автомобиля. Но автомобиль и тогда не остановился, а протащил ребенка по дороге еще несколько метров.

Сотрудники полиции сразу же задержали водителя. Тот оправдывался и уверял, что ДТП произошло случайно, ведь он отвлекся на мобильный телефон. Впрочем, позже стало известно, что мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения, экспертиза показала: он был под действием метадона.

Тогда суд отправил водителя на 2 месяца в СИЗО, предоставив возможность выйти под залог.

В прокуратуре сообщили, что накануне в Киевском суде ему изменили меру пресечения и переквалифицировали дело, ведь дети получили травмы средней и легкой тяжести. Мужчину освободили из СИЗО и назначили круглосуточный домашний арест еще на 2 месяца.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры в Харк. обл.

Цей злочин підпадає під середньої тяжкості злочин, а до цього був тяжкий злочин. Тобто ми повинні були змінити запобіжний захід у цій ситуації підозрюваному. Оскільки нам сам закон каже про те, що ми не можемо просити особі саме тримання під вартою. Це заборонено в цій ситуації. Найтяжчим запобіжним заходом, згідно закону, можна обрати лише домашній арешт.

Теперь водителю грозит значительно меньший срок, говорит Дмитрий Чубенко. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы максимум до трех лет, ранее же мужчине грозило лишение свободы до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости