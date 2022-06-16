Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:06
Просмотров: 138

Житель Харківської області зберігав більше кілограма тротилу та набої

Житель Харківської області зберігав більше кілограма тротилу та набої

За місцем мешкання 58-річний чоловік зберігав набої та 6 тротилових шашок вагою 200 грамів кожна. Боєприпаси вилучені і направлені на експертне дослідження.

Слідчі відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Під час слідчих заходів поліцейські отримали інформацію про те, що мешканець Харківської області вдома зберігає боєприпаси.

В ході обшуку оселі 58-річного жителя Зміївського району правоохоронці вилучили набої калібру 5,45 та 7,62 мм, предмети, схожі на розривні кулі і 6 тротилових шашок.

Речові докази вилучені і направлені на експертне дослідження.

Слідчим вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу та повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 