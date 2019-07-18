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К пятилетней годовщины гибели рейса МН-17 СБУ задержала водителя, который вез "Бук" по Донецку

К пятилетней годовщины гибели рейса МН-17 СБУ задержала водителя, который вез Бук по Донецку

К пятилетней годовщины гибели рейса МН-17 СБУ задержала водителя, который вез Бук по Донецку

17 июля, в пятилетнюю годовщину гибели малайзийского "Боинга" рейса МН-17, летевшего над занятым террористами Донбассом, СБУ отчиталась о задержании водителя трейлера, на котором по захваченному боевиками Донецку везли тот самый зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Сегодня, в пятилетнюю годовщину гибели "Боинга" Малайзийских авиалиний, летевшего из Нидерландов в Куала-Лумпур рейсом МН-17 и сбитого зенитной ракетой "Бук" 17 июля 2014 года над Донбассом, СБУ отчиталась о важном достижении в расследовании гибели авиалайнера и всех находившихся на нем людей. Заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков рассказал, как его ведомство после длительной оперативной работы установило личность и задержало водителя автотрейлера, на котором ту самую зенитно-ракетную установку "Бук" везли по захваченному боевиками так называемой "ДНР" Донецку.

По словам Виталия Маякова, ключом всей операции было опубликованное в соцсетях любительское видео, снятое на телефон, на котором видно, как по улицам Донецка на автотрейлере везут зенитно-ракетный комплекс "Бук". Это видео показали на брифинге. "Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", — заявил Виталий Маяков.

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Также он заявил, что СБУ сейчас исследует причастность к данному преступлению 150 человек. А также заметил, что все причастные к транспортировке "Бука" лица будут осуждены за терроризм согласно законодательству Украины.

Источник: uc.od.ua

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