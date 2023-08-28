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Керівник ІТ-компанії спробував перетнути кордон на Львівщині з підробленими документами

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок керівнику столичної ІТ-компанії Максиму Дяченку, який спробував виїхати за кордон з підробленими документами. Суд призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, у керівника компанії Sapiens Максима Дяченка на початку серпня виник задум підробити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, щоб виїхати за кордон. Чоловік підробив документи та 14 серпня спробував перетнути українсько-польський кордон у Грушеві. Проте прикордонники виявили підробку. Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїздити за кордон, якщо не отримають дозвільних документів.

Максима Дяченка обвинувачували у підробці та використанні підроблених документів, він визнав свою провину. У вироку суду зазначено, що обвинувачений працює директором ТОВ «Сапієнс». Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, ця компанія зареєстрована у Києві і основна її діяльність пов’язана з комп’ютерним програмуванням.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, який визнала Максима Дяченка винним у підробці та використанні підроблених документів. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.

Джерело: zaxid.net

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