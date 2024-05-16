Оперативна інформація станом на 16.30 16.05.2024 щодо російського вторгнення.

Ворог продовжує наступальні дії. На даний час доби найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Українські воїни тримають лінію оборони та жорстко відповідають на дії загарбників.

Російські терористи вчергове завдали підступного ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Миргород.

За сьогодні кількість боєзіткнень зросла до 79.

Триває протистояння українських військ ворожій навалі на Харківщині, де, з початку доби, російські окупанти пʼять разів атакували наші позиції. Зокрема, противник намагається штурмувати наші війська в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди.

В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 14 одиниць ворожої техніки.

На Куп’янському напрямку додалась ще одна атака ворога. Станом на цей час загалом тут відбулося чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку окупанти дещо наростили інтенсивність бойові дії. Кількість атак зросла до пʼяти, одна з яких ще триває.

На Краматорському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати нашу оборону, в районі Часового Яру завдав авіаційного удару.

Окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку. Тут кількість бойових зіткнень зросла до 30. В районі населеного пункту Уманське працювала ворожа авіація.

На Курахівському напрямку російські війська вісім разів намагалися проводити штурмові дії. Сили оборони успішно відбили всі атаки неподалік Костянтинівки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку ворог вісім разів здійснював спроби потіснити наші підрозділи із займаних позицій біля Старомайорського, Микільського та Урожайного. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити українських захисників з Кринок. З початку доби російські окупанти шість разів атакували наші позиції, зазнали втрат та відійшли. Дані уточнюються.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші воїни продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту та завдавати йому максимальних втрат.

Підтримуємо Сили оборони України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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