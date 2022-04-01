Кожна п`ята українка, яка опинилась в окупації, була згвалтована рашістами – ООН

В ООН починають висловлювати “сильне занепокоєння” кількістю фактів сексуального насильства, скоєного окупантами стосовно громадян України під час війни. Причому це відбувається як у самій Україні, так і за її межами.

Про це повідомляє британське видання The Guardian, посилаючись на доповідь глави Фонду ООН у сфері народонаселення Наталії Канем.

Свіжих даних про сексуальне насильство над українками у Фонду поки що немає. Проте повідомляється, що останні дослідження показали: понад 20% жінок з-поміж втікачів та внутрішньо переміщених осіб говорять, що зазнавали сексуального насильства.

Також напередодні СБУ оприлюднила нові докази звірств російських військових в Україні. Російські військові в Україні ґвалтують неповнолітніх дівчат та їдять собак. Про це свідчать перехоплені телефонні розмови окупантів, які оприлюднила в Youtube Служба безпеки України.

Серед жертв під Київом – 18 річна дівчина, яку окупанти гвалтували 8 днів поспіль. Богато повідомлень у соцмережах, адже лише наразі жертви з міст біля Київу могли дістатись лікарент та отримати допомогу.

Також в Херсоні підтверджено 11 випадків згвалтувань, скоєних російськими окупантами в Україні. За словами лікаря місцевої поліклініки Євгена Карабелеша, вижили лише п’ять жертв; відомо, що одной з них було 17 років.

«Російські окупанти ґвалтують жінок у Херсоні. Дівчат просять залишатися вдома та не виходити на вулицю. Таку інформацію передали місцеві жителі», – повідомляє Українська служба новин.

Агентство Телевидения Новости