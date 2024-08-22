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Корупція в податковій на Харківщині: Оголошено вирок 2 особам

Корупція в податковій на Харківщині: Оголошено вирок 2 особам

21 серпня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП, колишнім головним спеціалістом відділу перевірок ГУ ДПС та приватним підприємцем.

Відповідно до угоди суд визнав осіб винуватими у пособництві в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме керівнику ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

За вироком суду осіб визнано винуватими у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Колишньому головному спеціалісту призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Приватному підприємцю призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також особа впродовж 15 днів з моменту затвердження угоди зобов’язується перерахувати 100 тис. грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

Крім того особи зобов'язані надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2413

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