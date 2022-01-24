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Кто крышует копанки в ОРДО

Кто крышует копанки в ОРДО

Итак, давайте знакомиться. На фото — Сироватко Юрий Николаевич, так называемый «министр юстиции дыныры». Он уроженец Снежного Донецкой области, предатель (бывший полковник). Проживает в оккупированной Макеевке. Чем интересен данный персонаж, рассказал портал «Фашик Донецкий».

Кто крышует копанки в ОРДО

Начнем с того, что он лично собирает дань с копанок Шахтерска и Снежного через родственника, которого зовут Саша Крупинец. Вообще там еще та семейка со скрепами — Крупинец женился на сестре Сироватко и стал почти мажором. Сироватко его родич Саша с каждой дырки или угольной артели заносит 1000$ в месяц. Поэтому жена Сироватко ездила на Бентли Континентал по Шахтерску и ни в чем себе не отказывала.

Также Юра коллаборант (Сироватко) был до 2017 года куратором от РФ по работе «прокуратуры» дыныры, хотя и числился «помощником прокурора» (понятия не имею, кто сказал о том, что с 2014 года по 2016-й Юра работал начальником госнаркоконтроля в Москве и был уволен). Короче, Юра зашифрованный и никто о нем ничего не знает. Даже о том, что он в жесткой ссоре с Лешей Диким, так называемым «министром мвд дыныры» (а раньше ведь кенты были, оба в Макеевке живут).

Кстати, Юра Сироватко не говорил о том, на какой машине ездит его кум? (Туарег R-line серого цвета). А о том, что он же, Сироватко, крышует своего кума, которого зовут Юра Баштовый? А о том, что у кума 2 угольные площадки с выходом на жд?

Хм… Странно. Сироватко же за народ бимбаса думать должен по логике. А может скромничает предатель и именно поэтому он нигде, даже Леше Дикому, не расскажет про свою обновку — угольный карьер, который начали копать только этой осенью и что все деньги Сироватко раздает бедным (шутка)?

Источник: sprotyv.info

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