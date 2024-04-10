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Донецк без электричества

Донецк без электричества

По информации всех деэнеровских средств информации со вчерашнего вечера в Донецке половина районов оказалась обесточена. Оккупационные власти скрывают истинную причину и все время врут о «перебоях с электричеством в некоторых местах». Однако в соцсетях жители быстро восстановили полную картину. По состоянию на 9-00 сегодняшнего дня «электричество полностью или частично отсутствует в Кировском, Ворошиловском, Киевском, Калининском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

На 12-00 оккупационные власти сообщают о том, что «у части абонентов Ворошиловского района (центральная часть) электроснабжение возобновилось». Службы электроснабжения ответов о причинах отсутствия электричества и сроках возобновления его подачи, вообще не отвечают. Городские власти, чтобы успокоить население говорят «о скором завершении ремонтных работ в сети».

По информации жителей оккупированного Донецка причиной отсутствия электроснабжения является «ЧП на центральной распределительной станции. Скорее всего, это была диверсия, что и привело к обесточиванию половины города». Но это тщательно скрывают. Об этом нельзя даже говорить в городе, где 92% проголосовало за путина, вдруг появились диверсанты? За это ж и поснимать могут!

Поэтому власти привычно врут. Например, так называемый «глава администрации Калининского района Донецка» Василий Ткачук сообщает байки: «На одной из подстанций проводятся плановые ремонтные работы, поэтому частично наш район без электроснабжения. О сроках завершения работ неизвестно».

Все так и поверили, что в разгар рабочего дня из-за плановых ремонтных работ все производства, электротранспорт и полгорода обесточены? Но это же россия, где вранье властей – норма!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1726

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