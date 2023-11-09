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Хоттабыч взорвался в Луганске вместе с автомобилем
Бывший глава Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко по прозвищу Хоттабыч взорвался в Луганске вместе с автомобилем.
Ответственность за покушение взяла на себя украинская разведка.
Мог бы просто спиться, конечно, но пришлось расплачиваться за предательство.
▶ ️Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам філіпоненко особисто жорстоко катував людей.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/8408
Темы: війна, колаборанти, ордло, україна