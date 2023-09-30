В оккупированном Луганске "Херой россии" убил 18-летнюю девушку
11 августа 2023 года Мария и Кристина (имена изменены) познакомились в одном из баров оккупированного Луганска с военными — старшим лейтенантом Яскевичем и подполковником Магасумовым из 74-й ОМСБр.
После более тесного знакомства девочки попросили военных пострелять из пистолета Макарова. Это "развлечение" превратилось в трагедию.
По версии следствия, подполковник Магасумов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя девушкам пистолет Макарова, случайно спустил курок и попал в Кристину.
Убийца скрылся с места преступления, испугавшись совершенного и последствий. Вместе с тем сообщается, что следствие установило его вину, но явку с повинной написал другой человек, поэтому 16 сентября Магасумова обвинили в убийстве девушки.
2 августа Пуйло лично наградил Магасумова званием героя россии.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/24412