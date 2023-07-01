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Логіка диктатора

Логіка диктатора

Лукашенко заявляє, що ядерна зброя в білорусі ніколи не буде застосована, однак вона чогось має у нього бути.

«Чим більше ми живемо, тим більше переконуємося, що вона має лежати у нас, у білорусі, у надійному місці».

«Нам ніколи не доведеться її застосовувати, поки вона у нас, і ніколи на нашу землю не ступить нога ворога».

Але він не каже вголос, що ядерні боєприпаси в білорусі, які контролює росія, а не Мінськ, це і є окупація. «Розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, які спрямовані на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю», - ISW.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34944

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