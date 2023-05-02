Ловив рибу під час нересту та завдав шкоди на 250 тисяч гривень: поліція викрила браконьєра

Ловив рибу під час нересту: на Харківщині поліція задокументувала факт браконьєрства.

Під час патрулювання берегової лінії Печенізького водосховища працівники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції спільно з Державним агенством меліорації та рибного господарства виявили факт незаконного вилову риби поблизу села Першотравнева.

60-річний чоловік ловив рибу сітками, чим спричинив збиток державі на суму понад 250 тисяч гривень. Серед здобичі браконьєра – судак, густера, окунь, лящ та плотва. У правопорушника вилучено майже 150 рибин та знаряддя злочину.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує, що з 1 квітня на водоймах країни діє нерестова заборона! Від цього періоду залежить майбутнє біоресурсів у водоймах. Шановні громадяни, дотримуйтесь законодавства та бережіть природу.

Агентство Телевидения Новости