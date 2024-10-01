Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 96

Марін Ле Пен постане перед судом

Марін Ле Пен постане перед судом

У Франції розпочинається суд над 27 особами, які дотичні до партії «Національне обʼєднання». Перед судом постане й проросійська лідерка партії Марін Ле Пен. (https://www.politico.eu/article/trial-marine-le-pen-france-national-rally-president-european-parliament/)

Справа стосується розкрадання коштів Європейського парламенту. Ле Пен та ще 26 чинних і колишніх французьких законодавців звинувачують у тому, що вони оплачували працю персоналу «Національного обʼєднання» з коштів, призначених для роботи Європарламенту. Ймовірна схема діяла з 2004 до 2016 року.

Річ у тім, що законодавцям ЄС виділяють кошти на покриття витрат, зокрема й на зарплати. Однак ці гроші заборонено використовувати на діяльність своєї партії.

Якщо Марін Ле Пен визнають винною, їй загрожує до 10 років за ґратами та штраф у розмірі до €1 млн. Хоча малоймовірно, що Ле Пен опиниться у в'язниці на такий тривалий термін, їй також можуть на п'ять років заборонити балотуватися на державні посади.

Нещодавнє опитування показало, що якби президентські вибори у Франції відбулися сьогодні, Ле Пен могла б отримати до 40% голосів у першому турі. Наступні вибори президента там заплановані на 2027 рік.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/48794

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами ДБР запорізького ексвоєнкома крім корупції також судитимуть за залучення військовослужбовців до ремонту свого будинку
Сегодня 08:33    88
Суддів Київського апеляційного суду відсторонено від здійснення правосуддя
Сегодня 07:27    100
Львівському провокатору Остапу Стахіву втретє не змогли обрати запобіжний захід
Сегодня 07:10    85
У 2025-му Дуда постане перед судом за зневагу до поляків: говорив про "свиней"
30.09.2024 08:28    144
У підрядника, який не відремонтував огорожу військовим, відсудили 3 мільйони
30.09.2024 07:12    128
ТОП NEWS від ДБР
29.09.2024 11:40    189
Новый коррупционный скандал в отношении семьи Трампа, который расследует Сенат США
29.09.2024 11:11    217
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
29.09.2024 10:30    179
САП. Актуальні події 23 – 27 вересня 2024 року
29.09.2024 08:33    168
СБУ за сприяння керівництва АТ «Енергоатом» затримала на хабарі одного із посадовців цього підприємства
29.09.2024 07:53    173
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 