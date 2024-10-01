Марін Ле Пен постане перед судом

У Франції розпочинається суд над 27 особами, які дотичні до партії «Національне обʼєднання». Перед судом постане й проросійська лідерка партії Марін Ле Пен. (https://www.politico.eu/article/trial-marine-le-pen-france-national-rally-president-european-parliament/)

Справа стосується розкрадання коштів Європейського парламенту. Ле Пен та ще 26 чинних і колишніх французьких законодавців звинувачують у тому, що вони оплачували працю персоналу «Національного обʼєднання» з коштів, призначених для роботи Європарламенту. Ймовірна схема діяла з 2004 до 2016 року.

Річ у тім, що законодавцям ЄС виділяють кошти на покриття витрат, зокрема й на зарплати. Однак ці гроші заборонено використовувати на діяльність своєї партії.

Якщо Марін Ле Пен визнають винною, їй загрожує до 10 років за ґратами та штраф у розмірі до €1 млн. Хоча малоймовірно, що Ле Пен опиниться у в'язниці на такий тривалий термін, їй також можуть на п'ять років заборонити балотуватися на державні посади.

Нещодавнє опитування показало, що якби президентські вибори у Франції відбулися сьогодні, Ле Пен могла б отримати до 40% голосів у першому турі. Наступні вибори президента там заплановані на 2027 рік.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/48794

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