Масштабная схема незаконной выдачи разрешений на оружие: ГБР сообщило о подозрении 5 лицам

Следователи ГБР сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции создал и возглавил преступную группу. В нее входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия.

"Участники группы за деньги, вопреки установленному законом порядку, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продлевали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия", - рассказали в ГБР.

Стоимость "услуги" за получение одного разрешения составляла 5-10 тыс. грн, а в течение месяца чиновники оформляли более 200 таких незаконных разрешений.

"Сейчас следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. В настоящее время продолжается проверка законности выдачи свыше 2 тыс. разрешений владельцам оружия", - говорится в сообщении.

В ходе расследования одновременно было проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы.

Изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

"Сообщено о подозрении пяти лицам: одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции, одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области; работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области; основателю и директору оружейного магазина в Киевской области", - сообщили в Бюро.

Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Агентство Телевидения Новости