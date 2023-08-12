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Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка, якому вчора оголосили підозру слідчі Служби Безпеки.

Село Березівка біля Макарова. Звідси українського комуніста вивізли під крило путіна російські спецпризначенці.

Цій розкішній садибі Pshonka-style явно бракує портрету Леніна з бурштину з золотим орнаментом.

Але прапор КПУ на підлозі багато про що говорить.

Так само, як і будьоновка в сауні. Тепер зрозумів, для чого в неї такий гострий верх. Щоб пар виходив, бо «кипит наш разум возмущенный».

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Маєток вождя Комуністичної партії України Петра Симоненка (ФОТО)

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/37360

Новости портала «Весь Харьков»

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