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Минобороны рф выдало съемки из учебки в Белгороде за кадры с боев под Киевом

Пропагандистский ролик со «спецоперации» появился в соцсетях ведомства еще 12 мая. В кадре военный в балаклаве едет по якобы «полю боя», где ремонтируют поврежденные Z-танки, пишет Telegram-канал «ЧДТ».

https://t.me/chtede/50313?single

«Настоящее время» выяснило, что место съемки — вовсе не Киевская область, а 357-й учебный центр ВКС россии, расположенный на западе Белгорода.

Журналисты изучили метаданные видео и установили точные координаты. На кадрах минобороны также видны дома садового товарищества «Фазенда» (их проверили по снимкам со спутника Google Maps).

Минобороны рф выдало съемки из учебки в Белгороде за кадры с боев под Киевом

Минобороны рф выдало съемки из учебки в Белгороде за кадры с боев под Киевом

Источник: sprotyv.info

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