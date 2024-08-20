На Дніпропетровщині судитимуть правоохоронця, який за хабар обіцяв повернути власнику арештований автомобіль

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Дніпра. Він вимагав хабар у власника арештованого автомобіля.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Правоохоронець розслідував кримінальне провадження щодо можливої підробки ідентифікаційного номеру автомобіля. Транспортний засіб на цей час був арештований та перебував на спецмайданчику.

Втім, замість розслідування, правоохоронець повідомив власнику, що за 1,5 тис. доларів США закриє провадження та поверне йому авто. Передача хабаря відбувалася двома частинами. Під час останньої його затримали.

Чоловік вже звільнений з правоохоронних органів.

Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Джерело: dbr.gov.ua

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