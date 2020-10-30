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На Донеччині прикордонники виявили поплічницю окупантів

На Донеччині прикордонники виявили поплічницю окупантів

Підрозділи Державної прикордонної служби України ефективно виконують завдання в складі операції Об’єднаних сил.

Оперативно-розшукові підрозділи прикордонників продовжують активні заходи щодо встановлення, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які брали участь або сприяли російській збройній агресії.

Так, днями оперативні співробітники Краматорського прикордонного загону, зі складу Об’єднаних сил, виявили жінку, яка під час подій 2014 року активно сприяла російським збройним формуванням. Мешканка Торецька, під час окупації міста, виконувала завдання проросійських найманців на одному з блокпостів.

За даним фактом до Торецького відділення Національної поліції направлено повідомлення за ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності». Відомості внесено до ЄРДР. Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Источник: dpsu.gov.ua

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