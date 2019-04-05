Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:18
Просмотров: 65

На "Гоптовке" у женщины нашли коноплю в сумке

На Гоптовке у женщины нашли коноплю в сумке

Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, 4 апреля в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины на территорию России прибыл автомобиль. На личные вещи пассажирки авто отреагировала служебная собака.

Во время осмотра правоохранители обнаружили сигарету и обертку из-под конфеты с коноплей общим весом 20 граммов, которые женщина прятала в кошельке и в дорожной сумке.

Относительно правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТК Украины. Запрещенные предметы изъяты.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 