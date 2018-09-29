На Харьковщине мужчина задушил свою мать

Утром 28 сентября в полиции поступило сообщение от жителя села Новоселовка Зачепиловского района о том, что его сосед на огороде убил свою 67-летнюю мать.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, заявитель рассказал полицейским, что услышал ссору и вышел во двор.

Прибывшие по адресу полицейские установили, что 43-летний злоумышленник находится на учете в Харьковской областной психиатрической больницы.

Что стало причиной совершения им убийства, сейчас правоохранители выясняют.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина находится под стражей.

Агентство Телевидения Новости