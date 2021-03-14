На Харьковщине за сутки патрульные выявили 10 человек с нарковеществами

На Харьковщине за сутки правоохранители выявили 10 человек, имевших при себе вероятные наркотические вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, вещества растительного и синтетического происхождения у граждан петрульные обнаружили во время поверхностных проверок.

Как отмечается, в дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи.

В полиции напомнили, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Также правоохранители призвали очевидцев таких вероятных правонарушений звонить на линию 102.

Агентство Телевидения Новости