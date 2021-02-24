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На Київщині СБУ припинила діяльність хакерів, які на замовлення зламували профілі у соцмережах та месенджери користувачів (ВІДЕО)

На Київщині СБУ припинила діяльність хакерів, які на замовлення зламували профілі у соцмережах та месенджери користувачів (ВІДЕО)

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угруповання. Учасники за гроші забезпечували клієнтам несанкціонований доступ до месенджерів, акаунтів у соцмережах та електронних поштових скриньок користувачів.

Досудове розслідування встановило, що зловмисники через підконтрольний віртуальний сервер зламували облікові записи мобільних месенджерів і соціальних мереж низки посадовців Київщини. Задокументовано, що серед постраждалих від їх дій голова одного з районних судів області. Вартість «послуг» становила до $3 тисяч залежно від складності та обсягів роботи.

За інформацією спецслужби, власник хостингу систематично виїжджає за кордон, в тому числі до Російської Федерації. Його основною клієнтурою були громадяни РФ та вітчизняні «приватні детективи». Наразі перевіряється можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами країни-агресора.

Для анонімності оплати послуг зловмисник приймав «розрахунки» у криптовалюті, а також на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

Під час проведення обшуків, за місцями розміщення серверів у орендованому офісному приміщенні та приватному помешканні організатора у Фастівському районі Київщини, правоохоронці вилучили:

● комп’ютерне обладнання;

● банківські карти;

● зразки програмного забезпечення, що використовувались для отримання несанкціонованого доступу,

\Усі вони будуть направлені на експертизу.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за ст. ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Викриття проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

На Київщині СБУ припинила діяльність хакерів, які на замовлення зламували профілі у соцмережах та месенджери користувачів (ВІДЕО)

На Київщині СБУ припинила діяльність хакерів, які на замовлення зламували профілі у соцмережах та месенджери користувачів (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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