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СБУ затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини, який готував фейковий референдум рф

СБУ затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини, який готував фейковий референдум рф

Служба безпеки затримала ще одного організатора незаконного референдуму рф у період окупації частини Харківської області.

Зловмисником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників.

За це влітку 2022 року окупанти призначили його помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.

Перебуваючи на «посаді», колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із «приєднання» Харківщини до складу росії.

Фігурант очолював агітаційні загони рф, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у «голосуванні».

Також він підшукував «однодумців», з яких планував сформувати окупаційні «виборчкоми».

Втім, загарбникам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року.

Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак після ретельного збору доказової бази та відповідних експертиз слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

● ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11847

Новости портала «Весь Харьков»

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