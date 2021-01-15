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На Луганщині СБУ викрила схрон із вибухівкою та артилерійськими снарядами

На Луганщині СБУ викрила схрон із вибухівкою та артилерійськими снарядами

Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал із військовими засобами ураження.

Зі схрону, облаштованого у лісосмузі на виїзді із Сєвєродонецька, правоохоронці вилучили 13 тротилових шашок, загальною вагою понад 5 кілограмів, і 12 артилерійських снарядів різного калібру. Також виявлено 6 гранатометних пострілів ПГ-9 та ВОГ-25 і понад 4 тисячі набоїв.

За попередньою інформацією, схованку із засобами ураження заклали у 2014 році бойовики незаконних збройних формувань.

Заходи із викриття і вилучення арсеналу зброї проводились спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На Луганщині СБУ викрила схрон із вибухівкою та артилерійськими снарядами

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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