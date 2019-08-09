Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:47
Просмотров: 55

На Луганщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено інформаторку терористів

На Луганщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено інформаторку терористів

На Луганщині за матеріалами Служби безпеки України засуджено інформаторку терористичної організації «ЛНР».

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка села Трьохізбенка Новоайдарського району систематично інформувала свого сина, бойовика так званої «ЛНР», про чисельність, місця дислокації та шляхи пересування сил і засобів Збройних Сил України. Отримані від зловмисниці дані бойовик передавав ватажку розвідувального підрозділу незаконних збройних формувань.

Протягом лютого-березня 2017 року співробітники спецслужби задокументували 16 таких телефонних переговорів.

Правоохоронці затримали інформаторку навесні 2017 року.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу, що підтверджує її безпосереднє сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР».

Новоайдарський районний суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, і призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.

Стосовно сина засудженої відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 ККУ. Бойовика оголошено у розшук.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Красный крест направил на неподконтрольную Украине территорию 230 тонн помощи
Сегодня 09:24    60
На Рівненщині СБУ викрила на хабарі одного з керівників райвідділу поліції (ВІДЕО)
Сегодня 07:19    78
На Луганщині СБУ викрила військовослужбовців контрактників на незаконному збуті озброєння
08.08.2019 10:08    91
СБУ викрила посадовців Карпатського біосферного заповідника на масштабних зловживаннях (ВІДЕО)
08.08.2019 07:36    105
СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих
07.08.2019 07:29    168
Колишні бранці терористів надали СБУ свідчення про перебування в катівнях «ЛНР» (ВІДЕО)
06.08.2019 08:03    152
На Донеччині СБУ викрила на хабарі в.о. начальника управління освіти
05.08.2019 10:50    127
ОБСЄ зафіксувала ракетні комплекси бойовиків поблизу лінії розмежування
05.08.2019 07:11    112
«Гражданская война»: на Донбассе ликвидировали российского наемника из Сызрани
04.08.2019 06:43    242
У Сумах СБУ викрила антиукраїнського інтернет-агітатора (ВІДЕО)
03.08.2019 09:46    148
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 