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На Одещині СБУ викрила схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна на мільйони гривень

На Одещині СБУ викрила схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна на мільйони гривень

На Одещині співробітники Служби безпеки України задокументували мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна за кордон.

За даними досудового слідства, організував оборудку одеський підприємець. Для прикриття незаконної діяльності він заснував кілька фіктивних фірм, реквізити яких використовувались для проведення зовнішньо-економічних торговельних операцій. Зерно комерсант закуповував за готівку у місцевих виробників сільгосппродукції та без відображення у податковій звітності постачав іноземним фірмам.

У такий спосіб через незаконні оборудки державний бюджет недоотримав понад 4 мільйони гривень обов’язкових платежів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводилися спільно зі слідчими ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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