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На Волині за матеріалами ДБР на 9 років позбавлено волі двох наркоторговців

На Волині за матеріалами ДБР на 9 років позбавлено волі двох наркоторговців

За матеріалами ДБР Любомльський райсуд на Волині виніс вирок щодо організатора та одного з учасників злочинної групи, що продавала наркотичні речовини мешканцям області.

Наркобізнес організував мешканець Волині, який залучив «до справи» військовослужбовця прикордонного загону та ще одного місцевого мешканця. Матеріали щодо останнього виділено в окреме провадження. Зловмисники з травня по жовтень 2023 року збували «клієнтам» небезпечну психотропну речовину «PVP», а також канабіс, який вирощували самостійно.

Суд визнав їх винними та засудив до 9 років позбавлення волі. Також арештоване майно, яке належить обвинуваченим – частки в приватних будинках.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4587

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