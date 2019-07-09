На Закарпатті СБУ викрила посадовця Держпродспоживслужби на вимаганні грошей з підприємців

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії корупції викрили на систематичних хабарях посадовця відділу фіто-санітарних заходів на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області.

Оперативники спецслужби встановили, що державний службовець вимагав гроші від представників комерційних структур, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. За неправомірну вигоду зловмисник обіцяв безперешкодну видачу підприємцям фіто-санітарних сертифікатів для експорту продуктів рослинництва за кордон.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час отримання чергового хабаря.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття та блокування протиправних дій посадовця проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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