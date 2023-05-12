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Нардеп Сергій Шахов оголошений в розшук

Нардеп Сергій Шахов оголошений в розшук

Нардеп Сергій Шахов, якого НАБУ і САП обвинувачують у приховуванні майна на 88 млн грн, оголошений в розшук. Адвокатка Шахова каже, що той лікується у Киргизстані.

Але лікування не заважає Шахову з-за кордону бомбардувати різні органи зверненнями про впровадження нових систем оповіщення. Зокрема, йдеться про 150 тисяч (!) нових гучномовців, бо старі, мовляв, не справляються.

Навіщо? Бо має свій інтерес? Як виявило hromadske.ua, з фірмою, інтереси якої лобіює Шахов, пов'язаний радник депутата Микола Самбожук. І не просто радник, а (колишній?) власник російських паспортів. Як-то кажуть, «кому війна, а кому можливість непогано заробити».

Розслідування: https://hromadske.ua/posts/rosijskij-slid-deputatskogo-obyednannya-shahova-yak-nardep-hoche-monopolizuvati-rinok-sistem-opovishennya

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2268

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