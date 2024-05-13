путін примітивний диктатор

Він не глибокого розуму, його інтелектуальний багаж обмежується тим, на кого він посилається, а це здебільшого якісь євразійці з хворобливим, закомплексованим сприйняттям рф. На другому місці стоять історичні постаті Петра І, Катерини ІІ та Олександра ІІІ. Але й тут він споживає спотворений образ – державницький, еталонний, без прорахунків і людського, символічний.

Взяти хоча б Петра. путін спотворює його, видаючи за «собирателя земель» і впритул не бачить прозахідного курсу російського імператора та його захопленням всім заморським. Я вже не говорю, що в рашистській ідеології Петро - суть пам'ятник, скрепа і про моральні та й просто людські риси царя ніхто не згадує. Наприклад про те, що якось під час чергової п’янкі почав боярину Головкину «насильно запихивать ему в рот и в нос салат и наливать уксус». Але тут все зрозуміло – зараз на росії чим гірше, тим краще. Чим більше ти мудак, стукач, посібник, лизоблюд - тим більше ти "русский".

Ви помітили, що ніде немає світлин путіна в оточені книг? Його ніколи не фотографували у власному кабінеті з книгами. Він не ходить по книжковим виставкам чи магазинам. Не демонструє хоча б протокольної зацікавленості у «великой русской литературе», слова про яку йому постійно вставляють в його прокламації. Він мало читає і, тим більше, не пише. Є корпус підлабузницьких книг про нього, є багатотомне видання «Прямая речь» з його виступами і є три книжки в яких він приймав участь – посібники по дзюдо. Він інтелектуально убогий.

На одному рашистському сайті (з літерою Z, все як треба) є текст про його улюблені книги. Рівень середньої школи.

«Владимир Владимирович подчеркивает, что на формирование его характера влияли: Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон, Жюль Верн….

…самым любимым из поэтов у В.В. путина является Омар Хайям

…Президент слушает историю на МР3 и редко использует Интернет. Из нехудожественной литературы читает «Историю правления Екатерины II», «Раздумья о россии» Дмитрия Лихачева и «Курс русской истории» Василия Ключевского.»

Якщо це й так, то він ні хріна не зрозумів з того, що прочитав. Взяти хоча б Лихачова. В згаданій роботі, є такі слова:

«Нам, русским, необходимо наконец обрести право и силу самим отвечать за свое настоящее, самим решать свою политику — и в области культуры, и в области экономики, и в области государственного права, — опираясь на реальные факты, на реальные традиции, а не на различного рода предрассудки, связанные с русской историей, на мифы о всемирноисторической «миссии» русского народа и на к его якобы обреченность в силу мифических представлений»

А що замість цього путін? Рукоблудить на хворобливу ідею «країни – цивілізації».

Відсутність зацікавленості літературою, в контексті рф, виглядає цілком логічно. Тупу та агресивну країну має очолювати такій же правитель. Варвар має бути самим варварським варваром. А його дії досягнення власних цілей за рахунок інших. Ось де дійсно : "Мы за ценой не постоим". Впевнений, путін не читав Фрідріха Великого та його класичну роботу «Анти Макіавеллі. Настанови про воєнне мистецтво своїм генералам». Є там таке:

«Досягненню благоденства народу… государ зобов'язаний віддавати перевагу всім іншим вигодам… Якби государі могли уявити ті біди, які уготовані народам через війни, всі вони були б більш відповідальні у прийнятті рішення чи слід починати її чи ні. Однак уява їх не простягається так далеко, щоб побачити майбутні нещастя народу.

Як можна государям не розуміти, які лиха несе з собою війна: народ пригнічується податками, країна позбавляється багатьох молодих людей, ворожий меч і кулі пожирають народ натовпами, поранені, які втратили свої члени, єдиний засіб для видобутку харчування, гинуть у злиднях, і нарешті , скільки корисних громадян втрачає держава.

Государі, які вважають своїх підданих рабами, без жодного милосердя використовують їх у війні і позбавляються їх без жалю, навпаки, государі, які вважають громадян рівними собі і є душею народного тіла, бережуть життя своїх підданих»

Так і є. путін вважає «своїх підданих рабами». І для них це нормально. «Не жмет».

Джерело: https://t.me/blacklampa/10908

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