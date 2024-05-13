The New York Times: російські атаки відкривають новий фронт в Україні

Останній наступ росії розширив поле бою вздовж північного кордону України та змусив тисячі мирних жителів бігти до Харкова, найближчого великого міста.

Військові аналітики вважають, що ця атака може бути частиною хитрої російської стратегії, яка не обов'язково відкриває нову лінію на Харків, але відтягує сили України з інших напрямів, де українці вже виснажені та розтягнуті.

Військові аналітики кажуть, що новий наступ навряд чи дійде до вулиць Харкова, бо українці збудували навколо міста ретельно продуману оборону.

Українські офіційні особи, починаючи з президента Зеленського, повідомили, що вони спішно спрямовують підкріплення.

Проте Україна має бути обережна у своїх діях, враховуючи виснаження її збройних сил. Постачання з давно відкладеного американського пакету допомоги лише починають просочуватися на передову, залишаючи українців уразливішими, ніж вони були в останні місяці.

російські війська повільно, але неухильно проривають українську оборону за 150 миль на південь від Харкова, прямуючи до невеликого, але стратегічно важливого старого заводського міста Часів Яр.

Згідно з останніми повідомленнями, росіяни просунулися досить близько до найважливішого шосе, щоб практично перерізати українські лінії постачання. Вони атакували північний кордон саме для того, щоб відволікти українські війська у цьому районі, але українські військові стверджують, що це не працює.

На відеозаписах, широко поширених в українських ЗМІ, видно наслідки дводенних безперервних обстрілів: пожежі на вулицях Вовчанська, покручені дерева, занедбані будинки без дахів та елегантні будівлі кремового кольору з гігантськими дірками, стіни яких перетворилися на каскади цегли, що обсипаються.

Саме від цього зруйнованого пейзажу тікають люди. Щонайменше троє людей загинули, і жителі кажуть, що це просто диво, що не загинуло ще більше. До полудня п'ятниці Тетяна Новікова провела у Вовчанську усі свої 55 років. Вона народилася там, вийшла заміж, працювала на заводі та виростила двох дітей.

Але обстріли стали настільки страшними, що вона та її сім'я прийняли болісне рішення залишити будинок, у якому вони прожили десятиліття, та поїхати з евакуаційною групою добровольців.

У п'ятницю ввечері вона разом зі своїми літніми батьками прибула до харківської школи, яка була перетворена на центр прийому переміщених осіб.

«У Вовчанську залишилися лише старі та інваліди, і вони не можуть пересуватися», - сказала Новікова. «Якщо ракета потрапить туди, де вони живуть, – додала вона, – вулиці будуть сповнені трупів».

За словами мешканців, навіть українські солдати пішли, хоча українська влада стверджує, що війська все ще захищають Вовчанськ з околиць.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19154

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