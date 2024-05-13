Шахраї вигадали свіжу схему обману від імені "Укрпошти"

Активізувалися розсилки оманливих повідомлень від імені «Укрпошти».

Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

У повідомленні зловмисники пишуть, що «посилка на складі, але не може бути доставлена через неповну адресу» з проханням вказати дані за лінком, що схожий на справжній.

В «Укрпошті» нагадали, що єдине правильне посилання на їх офіційний сайт — www.ukrposhta.ua

У компанії наголошують, що якщо й просять надати інформацію, якої бракує для прискорення розмитнення міжнародних відправлень та мінімізації затримок, то лише через офіційні канали:

Viber: Ukrposhta;

SMS: Ukrposhta;

e-mail: customsdata@ukrposhta.ua (з посиланням на www.ukrposhta.ua/ua/ccs).

«На жаль, шахраї знову зі шкури вилазять. Не дайте себе ошукати! Не переходьте, будь ласка, за сумнівними лінками», — закликали в Укрпошті.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці дедалі частіше стають жертвами шахраїв. Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій.

Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році.

Джерело: businessua.com

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