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Насчёт фото воронки неподалёку от аэродрома в Приморске-Ахтарске в Краснодарском крае

Насчёт фото воронки неподалёку от аэродрома в Приморске-Ахтарске в Краснодарском крае

Очевидно, что это никакая не Storm Shadow, SCALP или некое иное средство поражения. Воронка для этого слишком велика и больше похожа на результат воздействия ракеты Х-22.

К слову сказать, через сектор Приморск-Ахтарска, время от времени, но осуществляются пролёты стратегов Ту-22М3 и пуски ракет Х-22. В свою очередь, прекрасно известно о том, что Х-22 это не только очень неточная ракета, но и дефективная, в особенности в вопросах надёжности её топливной системы.

Например, за 2022 год только в Чёрное море упали, из-за отказа топливной системы, три ракеты Х-22. И в связи с этим следует задаться вопросом, а были ли в момент инцидента в Краснодарском крае в воздухе носители ракет Х-22. Если да, то можем поздравить Приморск-Ахтарск с успешным принятием эстафеты от Воронежа и Белгорода.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19532

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