Незаконная вырубка лесов на Харьковщине. В каких районах выявлены нарушения?

Великобурлукский, Змиевской и Двуречанский районы, Сахновщина и Печенеги. Это лишь небольшой перечень уголков области, в которых жители жалуются на незаконные вырубки лесов. В социальных сетях - куча сообщений с возмущениями. Вот эти, например, сегодня опубликовали в одном из харьковских телеграмм-каналов. Люди говорят - от дубов, сосен и других зеленых насаждений остаются только пеньки, и общая ситуация плачевная.

Тема "черного лесорубства" была одной из главных на координационном совещании силовиков. В прокуратуре говорят - борьбу с этим явлением необходимо усиливать. И добавляют - уничтожение лесов трудно остановить, когда часть правоохранителей тщательно работает над выявлением преступников, а некоторые местные полицейские, наоборот, закрывают на это глаза.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

У минулому році обласною прокуратурою спільно з органами СБУ, Депртаментами внутрішньої безпеки Національної поліції, ДБР виявлено дві організовані групи, які займаються незаконною порубкою у Валківському та Зміївськоум районах. При цьому в обох випадках ці групи робили вирбуки не без відома правоохоронців. Тиждень тому за аналогічним фактом кришування вирубки працівниками ДБР виявлено начальника Зміївського відділу поліції, який домовлявся із черговими ділками за хабар у розмірі 40 тисяч гривень.

По словам начальника следственного управления областного главка, Сергея Чижа, относительно тех полицейских, которые пытались еще и заработать на незаконных вырубках, уже начато служебное расследование. Кроме того, к деятельности "черных лесорубов" и выявлению таких группировок - приковано особое внимание силовиков. В прошлом году было завершено расследование и направлено в суд 50 обвинительных актов в отношении преступлений, связанных с уничтожением зеленых насаждений. Подозрения объявили 64 фигурантам дел.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской области:

В їх числі одне кримінальне провадження відносно організованних злочинних групп із 6 встановлених осіб. Минулого року таких проваджень було закінчено менше. Явно видно позитивну динаміку, і знову не зупиняємся - і в січні поточного року до суду направлено кримінальні провадження.

Одним из достижений, по словам правоохранителей, является усиление борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых. Завершено и направлено в суд 3 уголовных производства о таких преступлениях. Прекращена незаконная добыча песка в одном из крупнейших месторождений, расположенного в селе Шестаково. Сумму ущерба оценивают в более 600 миллионов гривен.

Агентство Телевидения Новости