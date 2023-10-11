Одержання 400 тис. дол. США неправомірної вигоди заступником міністра: матеріали відкрито (СХЕМА)

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, а також його довіреної особи, підприємця і двох його спільників. Екстоппосадовця підозрюють у проханні неправомірної вигоди у 40 млн грн та одержанні її частини у вигляді 400 тис. дол. США.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. Як встановило слідство, частину цих коштів привласнив топпосадовець міністерства. Вступивши у змову з групою осіб та використавши своє службове становище, він забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту. Щоб мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: неправомірну вигоду, яка за першим траншем становила 400 тис. дол. США, передали довіреній особі заступника міністра у Львові. Невдовзі після одержання коштів, антикорупційні органи затримали цю людину та ще чотирьох учасників злочину, із заступником міністра включно. Також вилучили 400 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Нагадаємо, 22 січня 2023 року заступника міністра викрили на отриманні неправомірної вигоди у 400 тис. дол. США та повідомили йому й іншим учасникам схеми про підозру.

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Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: nabu.gov.ua

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