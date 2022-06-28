Окупанти вкрали тягу та вагони і «наштампували» новий бронепоїзд

Окупанти для війни проти України пригнали новий бронепотяг, котрий тепер має назву «Енисей».

Про це пише Defense Express.

Як стверджують самі орки, цей панцерник призначений для ведення інженерної розвідки та доставки боєприпасів до лінії фронту. Але схоже, що в першу чергу «Енисей» призначений саме для ведення бойових дій при охороні ворожих комунікацій.

На це вказує не тільки той факт, що в «голові» поїзда стоїть платформа із ЗУ-23-2, що слугує в першу чергу саме як протипіхотна зброя. Але й також – що друга платформа з БМП-2 має апарель для з’їзду, щоб за потреби ця бойова машина піхоти могла «кружляти» навколо панцерника.

Кремлівські пропагандони прямо визнають, що для побудови бронепоїзда «Енисей» орки вкрали контейнери, тепловози та рухомий склад в «Укрзалізниці» на Харківщині. Заявлена схема поїзда – два маневрові тепловози типу ЧМЕ3, вісім вагонів (із яких чотири – платформи із БМП-2 та ЗУ-23-2).

Теоретично, для перевезення вантажів є два криті вагони-«товарняки». Але так виходить доволі специфічна ситуація: орки і в «товарняках» обладнали вогневі точки, і в таких критих вагонах збираються возити наприклад боєприпаси.

Щоб побачити вразливі місця рашистського «Енисея», погляньмо на фото нижче. Між колісними парами тепловоза є паливний бак (чорного кольору), в який заливається дизельне пальне, і цей бак не захищено ніяк.

Усе, що над колесами в тепловозі ЧМЕ3 – це або силова установка, або кабіна екіпажу. Оцей захист бронелистами на тепловозі – це скоріше із розряду «мангалів» на танках, в сенсі – дає екіпажу психологічне відчуття «захищеності», але не витримує зустрічі з NLAW чи Javelin, або ж іншими системами протитанкового озброєння.

Источник: sprotyv.info

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