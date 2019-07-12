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Підполковник НГУ працював на Росію в штабі АТО

Підполковник НГУ працював на Росію в штабі АТО

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили підполковника Національної Гвардії України, який має громадянство Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба СБУ

Оперативники спецслужби задокументували, що у 2014 році чоловік, підтримуючи ідеологію так званого «русского міра», виїхав до тимчасово анексованого українського півострова «у пошуках кращої долі».

Він отримав паспорт громадянина РФ, водійське посвідчення, став на військовий облік і у пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки у 1995 році у складі ЗС країни-агресора брав участь у бойових діях у Чечні.

Співробітники СБ України встановили, що у 2016 році підполковник влаштувався на військову службу до Головного управління Національної гвардії за сприяння колишнього керівництва НГУ. Він отримав допуск до державної таємниці та ініціативно звернувся до командування щодо направлення його в район проведення антитерористичної операції.

Перебуваючи в Штабі АТО, підполковник, порушуючи встановлені вимоги режиму секретності, накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації щодо виконання бойових завдань підрозділами НГУ зі складу сил антитерористичної операції.

Источник: mil.in.ua

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Темы: война, сбу

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