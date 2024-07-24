Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 101

Перед судом постануть двоє правоохоронців з Буковини, які переправляли чоловіків за кордон

Перед судом постануть двоє правоохоронців з Буковини, які переправляли чоловіків за кордон

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців з Чернівецької області, які намагались налагодити схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку.

У першій схемі брав участь один із правоохоронців та двоє його знайомих. Правоохоронець забирав «клієнтів» у Чернівцях, звідки вивозив їх до одного із районів, наближених до кордону.

Там чоловіки пересідали в інше авто, а правоохоронець їхав попереду аж до самого кордону, аби попередити про перевірки у разі появи блокпостів чи прикордонників.

26 лютого 2024 року прикордонники виявили автомобіль із чоловіками, які планували перетнути кордон, та затримали правоохоронця, який їх супроводжував.

У іншому випадку правоохоронець спільно зі своїми товаришами також спробував заробити на втікачах від служби. Для маскування осіб, яких переправляли через кордон, їх одягали у форму працівників поліції аби без зайвих питань оминути блокпости. Далі чоловіки йшли пішки через ліс. Клієнти платили за це $2 000 з кожного.

Розслідування щодо згаданих чотирьох цивільних осіб ще триває. Наразі обох правоохоронців звільнено зі служби.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4515

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Обман нового покоління. Як шахраї використовують ШІ та як не потрапити на їх гачок
Сегодня 10:23    121
Семидесятилетняя М-46 снова в деле или ничего смешного
Сегодня 10:11    146
СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів кремля у тимчасово окупованому Донецьку
Сегодня 09:59    96
В оккупированной части Донецкой области критическая ситуация с мусором
Сегодня 09:47    99
Маячня: «Байден і Трамп стали жертвами «чорної мітки» Зеленського»
Сегодня 09:36    114
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 липня 2024 року
Сегодня 09:20    113
Оперативна інформація станом на 08.00 24.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:17    108
СБУ затримала агента фсб, який «полював» на релейні шафи Укрзалізниці та коригував удари по Одесі
Сегодня 09:12    102
Косность пятого срока
Сегодня 09:01    129
Україна може втратити яхту Медведчука
Сегодня 08:49    128
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 