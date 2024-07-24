Перед судом постануть двоє правоохоронців з Буковини, які переправляли чоловіків за кордон

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців з Чернівецької області, які намагались налагодити схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку.

У першій схемі брав участь один із правоохоронців та двоє його знайомих. Правоохоронець забирав «клієнтів» у Чернівцях, звідки вивозив їх до одного із районів, наближених до кордону.

Там чоловіки пересідали в інше авто, а правоохоронець їхав попереду аж до самого кордону, аби попередити про перевірки у разі появи блокпостів чи прикордонників.

26 лютого 2024 року прикордонники виявили автомобіль із чоловіками, які планували перетнути кордон, та затримали правоохоронця, який їх супроводжував.

У іншому випадку правоохоронець спільно зі своїми товаришами також спробував заробити на втікачах від служби. Для маскування осіб, яких переправляли через кордон, їх одягали у форму працівників поліції аби без зайвих питань оминути блокпости. Далі чоловіки йшли пішки через ліс. Клієнти платили за це $2 000 з кожного.

Розслідування щодо згаданих чотирьох цивільних осіб ще триває. Наразі обох правоохоронців звільнено зі служби.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4515

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