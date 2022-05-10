Перші військові злочинці рф вже підуть під суд

Йдеться про російських військових, які обстрілювали Дергачі та Казачу Лопань та після потрапили у полон.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).На теперішній час обласною прокуратурою вживаються всі заходи по встановленню всіх військовослужбовців ЗС РФ, винних у вчиненні воєнних злочинів задля притягнення до встановленої законом відповідальності.

Як повідомлялось раніше, 24 лютого 2022 року двоє російських військових, один з яких був водієм-заряджаючим, а інший навідником БМ-21 «Град», здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ.Виконуючи злочинний наказ, військовослужбовці ЗС РФ зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району. Крім того, російські військові своїми діями зруйнували навчальний заклад Дергачівської міської ради. Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України та продовжили обстріли Харківщини.

Після розгромлення російської військової колони Збройними Силами України двоє окупантів були взяті у полон на території Харківської області. Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. Наразі вживаються всі вичерпні заходи щодо встановлення усіх їх командирів, які віддавали злочинні накази невибіркового застосування артилерії. Їм планується повідомлення про підозру заочно.

Дергачівська ОТГ одна з найбільш постраждалих на Харківщині. Під окупацією частина її знаходиться з першого дня – інша під обстрілами. Наразі у громаді продовжують фіксувати військові злочини, говорить голова ОТГ Вячеслав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости