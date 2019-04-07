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Под Харьковом искали бомбу на мосту

Под Харьковом искали бомбу на мосту

Мужчина позвонил 5 апреля в Змиевской отдел полиции и сообщил, что заминировал мост в селе Скрипаи. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. По указанному адресу правоохранители осмотрели местность общей площадью 150 кв. метров. Взрывных устройств не обнаружили.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, в ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские установили, что в полицию звонил 52-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Источник: sq.com.ua

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