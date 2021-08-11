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Под Харьковом вооруженный рецидивист напал на фермеров

Под Харьковом вооруженный рецидивист напал на фермеров

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщено о подозрении в нападении на фермеров ранее судимому 31-летнему мужчине. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, злоумышленнику инкриминируют ч. 3 ст. 187 УК Украины – разбой, соединенный с проникновением в хранилище.

Установлено, что 4 августа 2021 года двое фермеров из Донецкой области приехали сдавать зерно в Барвенково. Получив деньги за товар, мужчины сели в автомобиль и уехали из города.

Зная, что у мужчин крупная сумма денег, и намереваясь завладеть ими, житель Купянска начал следить за фермерами на своем мотоцикле, - рассказал и.о. руководителя окружной прокуратуры Александр Ткаченко.

Перед поврежденным дорожным покрытием фермеры снизили скорость, и в это время к ним подъехал злоумышленник. Мужчина направил на жертв оружие, приказал выйти из машины и лечь на землю. Пока нападавший искал деньги в машине, один из пострадавших, пользуясь тем, что мужчина потерял бдительность, выхватил оружие и выстрелил в него.

Рецидивисту сообщено о подозрении. Изюмский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: sq.com.ua

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