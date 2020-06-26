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Подруга Эмбер Херд обвинила актрису во лжи и отказалась поддержать ее на суде против Джонни Деппа

Подруга Эмбер Херд обвинила актрису во лжи и отказалась поддержать ее на суде против Джонни Деппа

Над головой актрисы Эмбер Херд, которой ее бывший муж Джонни Депп предъявил судебный иск на 50 миллионов долларов, сгущаются тучи. Близкая подруга Эмбер, борец за права женщин, активистка движения за гендерное равенство и против сексуального и домашнего насилия #MeToo, британская телеведущая Аманда де Кадене отказалась поддерживать ее в суде.

Аманда было шокирована, прослушав аудиозапись телефонного разговора Эмбер и Джонни, в котором Херд признала, что избивала супруга. А также издевательски говорила, что никто ему не поверит, если он расскажет об этом, поскольку она — хрупкая женщина. Звезда фильма «Аквамен» также выражала сожаление, что не стукнула его еще сильнее. И заявляла, что не может обещать, что удержится от того, чтобы не ударить его в будущем.

Эмбер после развода в 2016 году публично утверждала, что Джонни неоднократно поднимал на нее руку. И даже демонстрировала синяки на лице. Депп утверждает, что это ложь и обвиняет бывшую жену в клевете, испортившей его карьеру.

Теперь, как сообщает Daily Mail, Аманда также обвинила экс-подругу во лжи. Она считает, что Эмбер использовала ее и манипулировала ею.

«Я узнала факты, которые изменили мой взгляд на дело. Когда я услышала первую запись, в которой Эмбер словесно оскорбляет Деппа, меня это ужаснуло… Я поняла, что человек, которому я верила, не был со мной честен», — заявила Аманда.

Ранее также стало известно о том, что четыре адвоката Эмбер Херд отказались работать с ней.

Если юристам Деппа удастся доказать, что Эмбер оклеветала актера, ей может грозить тюремное заключение сроком до трех лет.

«ФАКТЫ» писали, что Эмбер Херд крутила «роман втроем» с Илоном Маском и Карой Делевинь, когда была замужем за Джонни Деппом.

Источник: fakty.ua/

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Темы: развод

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