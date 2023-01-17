Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка обманом заволоділа понад 10 тисячами гривень пенсіонерки

5 січня до поліції звернулася 82-річна жінка та розповіла, що до неї прийшла невідома. Жінка представилася волонтеркою благодійної організації. Сказала, що жительці міста Балаклія виділена грошова допомога і попросила пенсіонерку обміняти великі купюри на дрібні гроші. Замість грошей зловмисниця віддала бабусі сувенірні купюри

Оперуповноважені відділу поліції № 1 Ізюмського РУПвикрили у скоєнні злочину раніше судиму44-річну жительку Куп’янського району. Також поліцейські встановили, що жінка причетна до скоєння аналогічних злочинів.

За даним фактом дізнавачем відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 «шахрайство» Кримінального кодексу України.

17 січня поліцейські вручили жінці повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости