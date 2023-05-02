Порушення законодавства: прокуратура вимагає скасувати рішення Харківської міськради

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено п’ять позовних заяв в інтересах держави до Харківської міської ради про визнання протиправними і скасування рішень органу місцевого самоврядування.

Встановлено, що в 2021 році на підставі рішень Харківської міської ради п’ятьом фізичним особам надано дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність під будівництво житлових будинків з господарським спорудами по вул. Ковригінській в м. Харкові. Загальна площа вказаних земель складає близько 0,5 га, а їхня вартість — 10 млн грн.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, опрацюванням відомостей з генерального плану м. Харкова та плану зонування території (зонінгу) м. Харкова встановлено, що зазначені рішення сесії Харківської міської ради прийняті з порушенням вимог ст. 118 Земельного кодексу України.

Так, відповідно до генерального плану м. Харкова, територія по вул. Ковригінській розташована на території житлової багатоквартирної забудови, а оспорюваним рішенням ХМР надано дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, тобто присадибних ділянок. Отже, місце розташування земельних ділянок не відповідає основній містобудівній документації, а саме генеральному плану м. Харкова.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідних позовів до Харківського окружного адміністративного суду.

Агентство Телевидения Новости