Поставка продуктов на более 500 млн гривен в ОРДЛО: СБУ разоблачила противоправную схему

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему поставок продуктов питания в ОРДЛО.

Об этом пишет пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ. Вместо этого коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания на временно оккупированные территории нашего государства на общую сумму более пятисот миллионов гривен.

"После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась организаторами противоправной схемы на территорию ОРДЛО. По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одну из африканских стран начислено и подтверждено экспертизой причиненный ущерб государственному бюджету в размере семи миллионов семисот тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Источник: prm.ua

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