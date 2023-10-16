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Працювала на окупантів за 50 тисяч рублів на місяць: оголошено підозру колишній поліцейській з Харківщини

Працювала на окупантів за 50 тисяч рублів на місяць: оголошено підозру колишній поліцейській з Харківщини

У червні минулого року підозрювана, обіймаючи на той момент посаду поліцейського відділу реагування патрульної поліції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, зрадила присязі та добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Перебуваючи в окупованому Куп‘янську, зрадниця проводила приймання заяв та повідомлень про злочини і події відповідно до законодавства рф та здійснювала дактилоскопіювання слідів пальців рук громадян України.

Згодом жінка вже «официально трудоустроилась» та стала «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «УВД ВГА Харьковской области». Вона навіть здійснювала охорону громадського порядку під час «Первого звонка» в одній зі шкіл Куп’янська. Всі документи, оформлені жінкою, були у відповідності до російського законодавства.

Згодом зрадниця отримала нову посаду — «инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)».

Служіння на вірність українському народу зрадниця проміняла на зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру вже колишній поліцейській за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрювану звільнено з органів Національної поліції України. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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