Представники ОРДЛО підуть під суд на Харківщині

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальні акти щодо двох чоловіків за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

Один з обвинувачених — 54-річний чоловік — на початку війни РФ проти України вступив до лав незаконного збройного формування «ЛНР» та увійшов до складу 4-ого стрілкового батальйону 202-ого стрілкового полку як радіотелеграфіст. У березні він прибув до с. Грушівка Кіндрашівської територіальної громади Куп’янського району, яка на той час була окупована російськими військовими. Бойовик чергував на блокпостах, перевіряв документи у людей та виконував інші незаконні вказівки, аби не допустити контроль ЗСУ над територією. Після цього, у травні, чоловік перебазувався до с. Чкаловське Чугуївського району, де налагоджував безперебійний радіозв’язок в с. Чкаловське та с. Гракове.

Інший обвинувачений — 27-річний мешканець тимчасово окупованого м. Іловайськ Донецької області. 22 лютого він вступив до лав так званої «ДНР». У травні обвинувачений прибув до с. Юрченкове Чкаловської територіальної громади Чугуївського району, де вів спостереження за переміщенням ЗСУ та чергував на блокпостах.

Наразі обидва обвинувачених перебувають під вартою. Справи розглядатимуть у Глобинському районному суду Полтавської області.

Досудове розслідування проводив СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости