Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 97

Представники ОРДЛО підуть під суд на Харківщині

Представники ОРДЛО підуть під суд на Харківщині

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальні акти щодо двох чоловіків за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

Один з обвинувачених — 54-річний чоловік — на початку війни РФ проти України вступив до лав незаконного збройного формування «ЛНР» та увійшов до складу 4-ого стрілкового батальйону 202-ого стрілкового полку як радіотелеграфіст. У березні він прибув до с. Грушівка Кіндрашівської територіальної громади Куп’янського району, яка на той час була окупована російськими військовими. Бойовик чергував на блокпостах, перевіряв документи у людей та виконував інші незаконні вказівки, аби не допустити контроль ЗСУ над територією. Після цього, у травні, чоловік перебазувався до с. Чкаловське Чугуївського району, де налагоджував безперебійний радіозв’язок в с. Чкаловське та с. Гракове.

Інший обвинувачений — 27-річний мешканець тимчасово окупованого м. Іловайськ Донецької області. 22 лютого він вступив до лав так званої «ДНР». У травні обвинувачений прибув до с. Юрченкове Чкаловської територіальної громади Чугуївського району, де вів спостереження за переміщенням ЗСУ та чергував на блокпостах. 

Наразі обидва обвинувачених перебувають під вартою. Справи розглядатимуть у Глобинському районному суду Полтавської області. 

Досудове розслідування проводив СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 