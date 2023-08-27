Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать: Кулеба о «договоренностях» с Россией

«Мы недавно видели, как Пригожин – очень давний друг Путина – пытался договориться о «перемирии» с Путиным. Они сели за стол, это показывали по телевидению. Тогда бум – и, похоже, Пригожин перестал существовать», – так прокомментировал глава украинского МИД вопрос о возможностях Украины и РФ сесть за стол переговоров.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ценит попытки других стран «образумить» РФ.

Министр обороны Украина Алексей Резников также уверен, что Путину нельзя доверять и смерть Пригожина это подтверждает.

«Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что она показала миру: Если Путин заключает с кем-то какую-то сделку и нарушает ее, это означает, что ему больше нельзя доверять...

Это просто поведение гангстеров, а Кремль ведет себя как гангстеры, как преступники», - отметил он.

Джерело: https://t.me/u_now/110065

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