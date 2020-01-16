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Путин пугает мир глобальной войной: заявление

Путин пугает мир глобальной войной: заявление

Региональные конфликты на Ближнем Востоке могут превратиться в глобальную войну, заявил в среду президент России Владимир Путин.

Обращаясь к Федеральному Собранию России в Москве, Путин заявил, что необходимо «серьезно поговорить» о международной безопасности и стабильности, и, в частности, пять ядерных государств «несут ответственность за развитие человечества».

«Региональные конфликты могут быстро трансформироваться в угрозы международной безопасности. […] Существует серьезная необходимость в разговоре о стабильности и безопасности мирового порядка. Пять стран должны устранить причины, которые могут стать причиной войны», — сказал российский президент.

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия чувствует себя в безопасности, имея новейшее оружие, которого «не имеет ни одна другая страна».

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, путин

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